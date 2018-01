Sobe para 60 o número de mortos na Colômbia Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 93 ficaram feridas durante um ataque das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) contra uma Igreja católica do município de Bojayá-Bellavista, onde haviam se refugiado camponeses que escapavam da luta entre a guerrilha e os paramilitares, informou hoje o governo do departamento (Estado) de Chocó, onde a cidade está localizada. Segundo o prefeito de Bojayá, Ariel Palacios Calderon, as pessoas morreram soterradas dentro da igreja da cidade. "O balanço é de 60 pessoas mortas e 93 feridas, 12 delas gravemente", disse o prefeito. "Levamos as pessoas para a igreja, porque pensávamos que, assim, elas poderiam estar protegidas, mas ontem à noite caíram alguns botijões de gás com explosivos que causaram a tragédia", afirmou Calderon. O secretário de governo de Chocó, Jorge Caicedo, falando por telefone da capital do departamento, Quibdo, a 320 quilômetros ao oeste de Bogotá, disse que, segundo informações recebidas de moradores de Bajayá, "tudo indica que se trata de uma enorme tragédia". Ele aproveitou para conclamar as autoridades nacionais para que colaborem na emergência em que se encontra Bajayá, onde o único hospital não reúne condições necessárias para atender tantos feridos. Os guerrilheiros das Farc estão em guerra contra os paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) em Chocó pelo controle territorial desta zona estratégica, que dá acesso ao Oceano Pacífico. Por outra parte, nos arredores de Barbacoa, no departamento de Nariño, sul da Colômbia, 20 guerrilheiros das Farc e 10 paramilitares morreram em confrontos, informaram fontes municipais.