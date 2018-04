Sobe para 62 o número de mortos pelas enchentes no Vietnã

HANÓI - Subiu para 62 o número de mortes causadas pelas enchentes, enquanto 14 pessoas ainda estão desaparecidas, confirmaram nesta sábado, 9, autoridades vietnamitas.

O chefe do escritório de gestão de desastres da província de Quang Binh, Nguyen Ngoc, assinalou que, por causa das inundações, cerca de 100 mil pessoas devem receber alimentos e água potável por via aérea.

Centenas de soldados estão na região para ajudar os desabrigados. Segundo um balanço provisório, os estragos causados pelas chuvas em casas, estradas e plantações chegam a US$ 110 milhões.

O Serviço Nacional de Meteorologia prevê novas chuvas para os próximos dias por um sistema de baixa pressão que se aproxima da zona afetada.

Segundo dados oficiais, 750 pessoas em média morreram anualmente nos últimos dez anos no Vietnã em razão das chuvas e das decorrentes inundações, que também provocaram prejuízos materiais equivalentes a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.