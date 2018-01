Sobe para 637 número de mortos por calor no sul da Índia O número de mortos em conseqüência de uma onda de calor que se abateu sobre o sul da Índia subiu para 637, segundo autoridades locais. Centenas de pessoas foram internadas em hospitais no Estado de Andhra Pradesh para receber tratamento contra insolação e desidratação, afirmou o comissário para a assistência estatal, D.C. Roshaia. Só nas últimas 24 horas, pelo menos 81 pessoas morreram em Andhra Pradesh. Até agora, os distritos costeiros de Nalgonda, Godavari Oriental e Prakashan foram os mais atingidos, totalizando 302 mortes. Em Godavari Oriental, os termômetros marcaram 47,4ºC na semana passada. No ano passado, uma onda de calor com temperaturas de até 50ºC matou mais de 1.000 pessoas - em sua maioria idosos - no Estado.