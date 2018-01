Sobe para 68 o número de mortos em ataque no Iraque O número de mortos na explosão de um carro-bomba no Iraque subiu para 68. No início da manhã, fontes locais e norte-americanas haviam informado que o ataque suicida tinha causado a morte de pelo menos 30 iraquianos e ferido outras 37 pessoas, mas fontes do Hospital de Bakuba já falavam que o número de feridos chegava a 55. O carro-bomba explodiu em frente a uma estação da polícia em Bakuba, a 55 quilômetros a nordeste de Bagdá, nesta quarta-feira, informou o general Walid al-Azawi, chefe de polícia da província de Diyala. O tenente Bashar Mohammed informou que o posto de al-Najda era usado como centro de recrutamento de iraquianos que queriam fazer parte da força policial do país.