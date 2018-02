Sobe para 68 o número de mortos em explosões em Basra Uma série de três explosões quase simultâneas de carros-bomba na cidade de Basra, no sul do Iraque, causaram pelo menos 68 mortes e deixaram 240 feridos, em delegacias de polícia, nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, ocorreu uma quarta explosão em uma academia de polícia no subúrbio de al-Zibair. Aproximadamente uma hora depois, aconteceu outra explosão, no mesmo local. Em Basra, cerca de 20 crianças morreram quando os ônibus que as transportavam foram destruídos por uma das explosões, no distrito de Saudia, em Basra. A fachada da delegacia de polícia de Saudia também foi parcialmente destruída e ficou com um buraco de dois metros de profundidade e três de largura. O porta-voz das forças britânicas em Basra, John Arnold, disse que as explosões nas delegacias de polícia da cidade foram causadas ?artefatos explosivos improvisados em veículos". Segundo ele, as equipes de resgate da coalizão não conseguiram chegar ao local de duas das explosões porque foram apedrejadas pela multidão.