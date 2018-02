Sobe para 700 o número de soldados aliados mortos no Iraque Um total de 700 soldados estrangeiros morreu no Iraque desde o início da invasão do país árabe liderada pelos Estados Unidos. A morte de dois fuzileiros navais na província de Ambar anunciadas hoje elevaram para 600 o número de baixas entre os americanos. Em 2 de abril, a página do Departamento de Defesa dos EUA na internet indicava que o total de mortos era de 598. Os outros cem estrangeiros mortos incluem 58 soldados britânicos, 17 italianos, oito espanhóis, cinco búlgaros, quatro salvadorenhos, três ucranianos, dois tailandeses, um dinamarquês, um estoniano e um polonês.