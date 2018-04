Sobe para 71 número de mortos por Sandy no Caribe

PORTO PRÍNCIPE - Mais duas mortes provocadas pela passagem do furacão Sandy pelo Caribe foram confirmadas por autoridades haitianas nesta quarta-feira. Com isso, sobe para 54 o número de pessoas mortas pela tempestade no Haiti. Em todo o Caribe, 71 pessoas morreram.

Marie Alta Jean-Baptiste, diretora da agência de defesa civil do Haiti, disse que o número de mortos pode ainda aumentar, pois 21 pessoas continuam desaparecidas no país.

Depois de matar 71 pessoas no Caribe, Sandy seguiu para os Estados Unidos, onde mais 55 pessoas morreram.

Com AP