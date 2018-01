Sobe para 73 número de crianças mortas em incêndio na Índia O incêndio que atingiu uma escola da região sul da Índia nesta sexta-feira já matou pelo menos 73 crianças e feriu mais de 100. Segundo fontes oficiais do governo, o fogo foi causado por um curto circuito no telhado da cozinha escola. No momento do incêndio, havia 900 estudantes no local. ?Nós já confirmamos 73 mortes. A maioria das crianças mortas tinham entre 6 e 13 anos de idade?, disse J. Radhakrishnanm, chefe administrativo do distrito de Kumbakonam, no estado de Tamil Nadu, onde ocorreu o incêndio. Ele afirmou ainda que o número de mortes pode subir, porque 32 crianças sofreram queimaduras sérias, sendo que uma delas já havia morrido no hospital.