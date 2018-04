Sobe para 760 total de vítimas de terremoto na China

Os veículos das equipes de resgate percorrem uma viagem de 12 horas entre a capital da província de Qinghai, Xining, e a região montanhosa atingida, que ainda sofre tremores secundários. A altitude chega a 4 mil metros, deixando alguns bombeiros cansados e com mal-estar. Mesmo alguns cães usados no resgate sofreram com a altitude, disse Miao Chonggang, vice-diretor de emergências do governo chinês.

O primeiro-ministro, Wen Jiabao, chegou a Yushu na manhã desta quinta-feira, enquanto o presidente, Hu Jintao, em viagem ao Brasil, cancelou escalas programadas na Venezuela e no Peru e decidiu voltar para a China. A medida reforçar a atenção do governo chinês com a região tibetana onde ocorreram protestos contra o governo há apenas dois anos.

Funcionários chineses disseram que alimentos, roupas e tendas são necessárias, e a restrita infraestrutura nos transportes na região, que é ligada à capital da província apenas por uma rodovia e pelo aeroporto de Yushu, está atrasando a entrega de suprimentos. "Nós vimos muitos corpos. Eles estão empilhados como uma montanha", contou Dawa Cairen, um tibetano que trabalha no grupo cristão Amity Foundation e ajudava nos resgates. "É possível ver muito sangue. Está fluindo como se fosse um rio."