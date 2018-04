Sobe para 9 número de mortos em colisão O Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia localizou mais 3 corpos, elevando para 9 o número de mortos no pior acidente em 33 anos de história do sistema de metrô de Washington. Os corpos foram encontrados entre as ferragens dos dois trens que colidiram na segunda-feira na periferia de Washington, na hora do rush. Pelo menos 76 passageiros ficaram feridos. As autoridades de transporte estudam trocar os trens mais antigos.