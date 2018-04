Sobe para 90 os mortos em inundações neste mês no Vietnã

As novas inundações ocorridas durante o fim de semana no centro do Vietnã causaram a morte de pelo menos nove pessoas, o que aumenta para 90 o número de vítimas fatais das enchentes durante este mês, informaram nesta segunda-feira, 12, fontes oficiais. Desta vez, a província mais castigada foi a de Binh Dinh, onde três pessoas morreram e 800 mil ficaram isoladas e sem energia elétrica, disse Vo Than Tien, porta-voz do departamento provincial de gestão de desastres. Tien admitiu a dificuldade das equipes de emergência de levar ajuda e alimentos aos desabrigados, pois "há água por todos os lados". Outras seis pessoas morreram nas outras três províncias castigadas, sendo que uma delas abriga a cidade histórica de Hoi An, declarada Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Pelo menos 271 pessoas morreram em inundações e tempestades este ano no Vietnã.