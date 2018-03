Sobe para o 5 número de mortos em acidente com trem na Grécia Pelo menos cinco pessoas morreram e 35 ficaram feridas em uma colisão entre um trem e um caminhão no nordeste da Grécia, informaram membros das equipes de resgate que estão no local do acidente. Os bombeiros que foram chamados para socorrer as vítimas declararam a meios de comunicação locais que ainda estão trabalhando para soltar os passageiros que ficaram presos nos três vagões que tombaram na hora do impacto. O acidente aconteceu às 21h25 (15h25 de Brasília), a três quilômetros da cidade de Drama, quando o trem Intercity que viajava de Tesalónica para Alexandrópolis bateu contra um caminhão que tentava atravessar a linha. As autoridades ainda não divulgaram o número exato dos passageiros no trem. Segundo emissoras locais, entre 60 e 120 pessoas estavam a bordo. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do caminhão que tentou atravessar a ferrovia morreu no acidente, assim como outras quatro pessoas que viajavam no trem. Ao todo, 35 vítimas foram levadas para o hospital local de Drama, sete delas em estado grave.