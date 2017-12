Sobe para oito o número de mortos em queda de edifício na Itália

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NÁPOLES - Subiu para oito o número de corpos recuperados dos escombros de um prédio que desabou na cidade de Torre Anunziata, em Napóles, no sul da Itália, na manhã da sexta-feira, 7. Os bombeiros trabalham há mais de 24 horas no local.

A cidade praiana fica a cerca de quatro quilômetros das ruínas históricas de Pompeia. Notícias indicaram que uma reforma acontecia no prédio antes do desabamento. As autoridades fecharam a linha de trens que passa pela região, que liga pontos turísticos como o vulcão Vesúvio, Pompeia e a costa de Amalfi à cidade de Nápoles. / ANSA e AP