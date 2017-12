Sobe para quinze número de mortos em ônibus no Paquistão Pelo menos quinze pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na explosão, neste domingo, de uma potente bomba em um ônibus no noroeste do Paquistão. A explosão aconteceu em um ônibus no qual viajavam cerca de 50 passageiros perto do povoado de Kolpur, situado na conflituosa província paquistanesa de Balochistan, onde existe um forte movimento independentista. O ônibus se dirigia da cidade de Queta, capital de Balochistan, rumo a Lahore, a capital da província de Punjab, quando explodiu a bomba, que tinha sido colocada sob um assento do veículo. Desde 17 de dezembro, quando o Exército paquistanês começou uma operação militar contra os nacionalistas, a província foi palco de diversos enfrentamentos entre as duas partes, que às vezes incluem bombardeios indiscriminados contra a população civil.