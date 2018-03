Sobe taxa de desemprego dos evacuados pelo Katrina Mais de um terço das pessoas evacuadas da cidade de New Orleans por causa do furacão Katrina e que ainda não retornaram para suas casas estavam desempregados em março. O relatório sobre os evacuados pelo Katrina saiu no mesmo dia em que o governo federal reportou a taxa nacional de desempregados, que caiu para 4,7% em março. A taxa de desemprego das vítimas de furacões que não retornaram para casa subiu de 22,6% em fevereiro para 34,7% no último mês. Já o índice de desemprego daqueles que retornaram para suas casas subiu de 4,8% em fevereiro para 5,3% em março. O relatório foi feito com base em dados relativos a 1 milhão de evacuados maiores de 16 anos. No total, 55% do grupo estava desempregado em março. Em fevereiro, o número de desemprego era de 49%. O governo federal explicou que o relatório não cobre toda a população evacuada porque não inclui pessoas que estejam morando em hotéis e igrejas.