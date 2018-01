Sobe taxa para obtenção de visto para os EUA Os Estados Unidos elevarão de US$ 45 a US$ 65, a partir de 1º de junho, a taxa cobrada para a solicitação de um visto para não imigrantes. Para os imigrantes, o visto passará de US$ 325 para US$ 335. Segundo o Departamento de Estado, o aumento foi determinado com o objetivo de cobrir os gastos provocados com a instalação de novas máquinas de checagem de passaportes. Depois dos atentados de 11 de setembro contra o Pentágono e o World Trade Center, cometidos por terroristas que em sua maioria contavam com vistos regulares, o governo dos Estados Unidos pôs em marcha uma série de medidas para reforçar a segurança migratória nas fronteiras.