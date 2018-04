Sobem para 15 os mortos por tempestades no leste da China

O número de mortos pelas tempestades que castigam a província chinesa de Anhui (leste) aumentou para 15, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

As autoridades locais explicaram que a maioria das mortes foi provocada pelo desmoronamento de prédio e a queda de árvores.

Além disso, as tempestades deixaram 181 pessoas feridas, e outras 10.400 tiveram de deixar suas casas.

As tempestades danificaram 24.300 hectares de cultivos, inundaram cerca de 10.000 casas e afetaram o fornecimento de eletricidade e do serviço de telefonia. No total, calcula-se que os danos materiais chegam a quase US$ 70 milhões.