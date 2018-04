Sobem para 487 vítimas de tsunami e erupção de vulcão na Indonésia

JAKARTA, INDONÉSIA- O número de mortes causadas pelo tsunami posterior a um terremoto de magnitude 7,2 na ilha de Sumatra subiu neste domingo para 449, de acordo com a agência Efe. A agência Xinhua, da China, reportou "quase" 450 mortes.

As vítimas mortais da erupção do monte Merapi, por sua vez, aumentaram para 38 hoje. Hoje, o vulcão voltou a lançar cinzas, fazendo com que milhares de pessoas fugissem em pânico do local. Autoridades falam em cerca de 500 mortes, juntando-se as vítimas das duas catástrofes.

Os habitantes haviam aproveitado a curta inatividade do vulcão para regressarem a suas casas e buscarem seus animais e pertences.

"Segundo os números de sábado, o tsunami matou cerca de 450 pessoas", afirmou o vice-ministro de Desastres Ambientais e Mudança Climática, Arief Yuwono, à agência asiática.

Autoridades acreditam que a cifra de mortes irá aumentar durante as buscas por 96desaparecidos em dezenas de ilhas da área.