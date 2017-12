Soberania não devolverá ao Iraque seu lugar na internet Quando o governo provisório assumir o poder no lugar da ocupação americana, o Iraque retomará seu lugar na comunidade das nações soberanas do mundo - mas não no ciberespaço. Mais de 240 partes do planeta têm códigos próprios de duas letras para a rede, de ?.ac? para a Ilha da Ascensão a ?.zw?, do Zimbábue, passando pelo ?.br? do Brasil. Há até um ?.ps? para os palestinos. Mas o domínio designado para o Iraque, ?.iq?, continuará inacessível. A empresa que administrava o código encontra-se sob investigação criminal nos Estados Unidos e, como resultado, os iraquianos - incluindo o próprio governo - que quiserem marcar presença na web terão de se valer de domínios internacionais, como ?.com?, ?.org? ou ?.net?. O administrador americano do Iraque, Paul Bremer, e o presidente da Comissão Nacional de Mídia e Comunicação do país, Siyamend Ziad Othman, já pediram à ICANN, corporação que controla a designação de nomes e domínios na internet, para que libere o ?.iq? para outra empresa. A antiga responsável pelo domínio, a InfoCom, foi indiciada por vender computadores para a Líbia e Síria e transferir dinheiro para um membro do grupo radical palestino Hamas.