Sobrado em Bagdá foi alvo de bombardeio "cirúrgico" Um cheiro de carniça exala da cratera deixada por quatro bombas de 900 quilos, onde os pedaços de nove corpos estão enterrados sob os escombros. Sobre as pedras e areia das três casas destruídas, há uma banheira de cabeça para baixo, um aquecedor elétrico de US$ 4, uma mala de couro marrom, duas almofadas cor-de-rosa e um tapete rasgado. Saltaram para a borda do imenso buraco um carrinho de bebê azul e uma panela esmaltada vermelha. Fragmentos do cotidiano de três famílias. Uma faixa preta apoiada em dois pedaços de pau fincados na areia, com as palavras escritas em branco e os nomes em amarelo, faz as vezes de lápide: ?A esposa do haji (título dado aos que peregrinaram a Meca) Mohammed Suleiman se foi, assim como seus filhos Mohammed, Seif e Salma.? No canto direito do terreno, num pequeno monte de areia assinalado com uma estaca de pau, está enterrado o único pedaço de corpo encontrado nos escombros. Um pequeno buquê de flores de jardim, ainda frescas, foi depositado há pouco ali. Do lado esquerdo, no número 11 da Rua 33, uma casa semidestruída guarda o segredo desse ?ataque cirúrgico? do dia 7, do qual ela era o verdadeiro alvo. Ao contrário das casas arrasadas pelas bombas, onde viviam famílias, esse sobrado funcionava como um escritório. Na sala da frente, de 7 metros por 3, fios recém-puxados forneciam cinco linhas telefônicas. Uma pesada mesa de escritório foi o que restou da ação dos saqueadores, além de duas camas novas, de carpintaria rudimentar, que dão aos quartos o ar de aposentos improvisados. Agentes iraquianos contratados pela CIA, por intermédio de representantes da oposição no exílio, provavelmente emitiram dali um sinal via satélite, informando aos aviões americanos as coordenadas exatas de um alvo prioritário. O assessor de Qusay e seus guardas fugiram. O impacto das bombas, que estilhaçou os vidros de todas as janelas nas redondezas, no bairro de Al-Mansur, comprometeu irremediavelmente a estrutura do sobrado, arrancando um pedaço do andar de cima e causando rachaduras nas paredes, teto e alicerce. Al-Mahdi, que estimava o valor da casa em US$ 80 mil, pretende agora derrubá-la e, junto com ela, se irá um pouco da história dessa guerra. Veja o especial :