Sobre para 69 total de vítimas de atentados no Iraque

O maior ataque desta sexta-feira foi contra os escritórios do clérigo Muqtada al-Sadr, autoridade religiosa xiita contrária aos Estados Unidos. Esse ataque aconteceu em Cidade Sadr, um bairro pobre de Bagdá. Policiais e funcionários de hospitais afirmaram que pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no atentado, executado por dois carros-bomba detonados perto do complexo onde ficam os escritório de al-Sadr. Quando as pessoas fugiam do local por um estacionamento, mais duas bombas foram detonadas no local.

Outras explosões mataram pelo menos 33 pessoas, também no oeste do Iraque. Um carro-bomba explodiu perto de uma mesquita xiita no bairro de Hurriyah, no norte de Bagdá, matando oito pessoas e ferindo 19, enquanto outro carro-bomba explodiu no bairro de Amin al-Thaniyah, matando 14 pessoas e ferindo 36.

Os extremistas também buscam explorar o impasse político no país, após as eleições parlamentares de 7 de março, que passam por recontagem de votos. Além disso, as forças dos Estados Unidos se preparam para deixar o país no fim de 2011.

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, mas o porta-voz militar general Qassim al-Moussawi disse que aparentemente se tratava de uma retaliação da Al-Qaeda, por causa das mortes de dois dos líderes do grupo extremista sunita no domingo. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Nouri al-Maliki anunciou as mortes dos extremistas. "Nós esperamos que ataques desse tipo sigam ocorrendo", disse o porta-voz militar.

Até agora, abril foi o mês com maior número de vítimas neste ano no Iraque, com 263 civis mortos em atentados e episódios relacionados à guerra. Esta sexta-feira foi o dia mais violento desde 8 de dezembro, quando uma série de ataques contra prédios do governo iraquiano deixou 127 pessoas mortas em Bagdá.