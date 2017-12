Sobrecarga elétrica causou incêndio em catedral de NY Uma sobrecarga elétrica foi a causa do incêndio que destruiu na terça-feira passada a catedral do episcopado de Nova York, Saint John the Divine, a maior igreja em estilo gótico do mundo, informou hoje a mídia local. A informação foi confirmada por peritos policiais, que agora deverão esclarecer como se originou e como se propagou tão velozmente o incêndio. Segundo funcionários da catedral, os trabalhadores encarregados da restauração continuam com suas tarefas e a igreja deverá ser reaberta em tempo para a missa de Natal.