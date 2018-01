Sobrecarga pode ter causado blecaute, diz CNN O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse acreditar que o blecaute se deve a causas naturais. ?Deve ter sido uma ocorrência natural que desligou as coisas lá em cima?, disse, referindo-se a uma rede de energia nas proximidades das Cataratas do Niágara. Uma autoridade do Estado de Nova York disse à CNN que houve sobrecarga na rede da distribuidora de energia Niagara Mohawk. Bloomberg desmentiu a hipótese de incêndio numa central de energia da cidade, dizendo que a fumaça avistada por testemunhas foi causada pelo desligamento automático da instalação. ?Pode anoitecer antes da força voltar?, afirmou o prefeito. O blecaute teve início por volta das 16h00, horário local. O governo dos EUA também informa que não há sinal de ação terrorista por trás do blecaute, embora o FBI esteja investigando o "extraordinário" blecaute. Autoridades do setor de energia informam que o desligamento da energia em Nova York tem um efeito em cascata no país. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte