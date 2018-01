Sobreviventes culpam construtores por tragédia na Argélia A dor deu passagem a ira na Argélia. Sobreviventes do devastador terremoto, que matou mais de 1.700 pessoas, culparam os fracassados esforços de salvamento e a má qualidade das construções pelo alto número de mortos e mais de 7 mil feridos. "Nossa casa está de pé porque foi construída por um homem honesto", disse Lies Boumeridja, vendedor de ovos e galinhas em Bormerdes, na zona afetada pelo terremoto. "Naquela casa", disse ele apontando para um edifício em ruínas, "moravam pessoas adoráveis, mas foi contruída por vilões". Diante da falta de alimentos e medicamentos e do alto número de vítimas, sobreviventes culparam também a falta de ajuda externa. Diversos países enviaram médicos, equipes de socorro e cães farejadores e ajuda humanitária às área afetadas pelo forte tremor. No entanto, cidade como Corsican sofrem com a falta de alimentos, água, eletricidade, medicamentos e cobertores. "Ninguém nos visitou, nem sequer para estabelecer o número de mortos", disse Yoscef Manel, de 34 anos. Mas, no meio da devastação e da penosa tarefa de contar os mortos, um momento de alegria. Na sexta-feira, equipes de salvamento resgataram com vida a uma menina de dois anos. Três dias depois do terremoto de 6.8 na escala Richter, o número de mortos passou dos a 1.700 e há mais de 7 mil feridos.