Sobreviventes de atentado são levados de volta à Alemanha Os primeiros dos 29 soldados alemães feridos num ataque suicida que deixou quatro de seus colegas mortos ontem no Afeganistão chegaram hoje à Alemanha e foram transferidos a hospitais militares para tratamento. Um avião especial adaptado para transportar os feridos levou 14 vítimas do pior atentado contra mantenedores de paz já perpetrado no Afeganistão desde a chegada das tropas estrangeiras, em 2001. Três feridos desembarcaram no Aeroporto de Colônia-Wahn. De lá eles seriam levados a um hospital militar na cidade alemã de Koblenz, informou o Exército da Alemanha. Numa escala anterior, 11 feridos - inclusive dois em estado grave - foram desembarcados em Stuttgart e levados a um hospital na cidade de Ulm.