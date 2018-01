Sobreviventes de Chernobyl protestam na Ucrânia Milhares de sobreviventes do acidente nuclear de Chernobyl protestaram neste sábado em Kiev, pedindo o pagamento de indenização e seguro saúde. Acompanhados por uma orquestra que tocava a marcha fúnebre, os protestantes, incluindo idosos e crianças, que sofrem problemas de saúde decorrentes do pior acidente nuclear da história, marcharam pela capital ucraniana carregando fotografias do acidente e faixas com dizeres como "Chernobyl acabou. Os problemas de Chernobyl foram esquecidos?". A polícia estimou a participação de 5 mil pessoas na manifestação. O protesto foi organizado pelo grupo de advogados que representam as vítimas do desastre, denominado União Chernobyl Ucraniana, uma semana antes do 17.º aniversário do acidente que afetou cerca de 3,3 milhões de pessoas, inclusive 1,5 milhões de crianças. Em abril de 1986, a explosão de um reator nuclear causou um dos maiores acidentes radiotivos em extensão, em uma área que envolveu a Ucrânia, a Rússia e a Bielo-Rússia.