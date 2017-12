Sobreviventes de escola em Beslan vão de férias à Noruega Cerca de 75 crianças russas, traumatizadas pelo massacre na escola de Beslan, deverão passar férias na Noruega. O país nórdico ofereceu a viagem e dinheiro para construir duas novas escolas em Beslan. As crianças ficarão de uma semana a dez dias na Noruega, na primavera ou no verão. Mais de 330 pessoas, a maior parte crianças, foram mortas em setembro quando terroristas tomaram uma escola em Beslan, na província de Ossétia do Norte.