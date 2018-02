Sobrinha de Bush deixa a prisão Noelle Bush, a filha de 24 anos de Jeb Bush, governador do estado norte-americano da Flórida, foi libertada da prisão nesta sexta-feira, dois dias após ser detida por violar os termos da sentença judicial que a submeteu a um tratamento antidrogas. Um juiz deverá decidir ainda hoje se Noelle poderá continuar em tratamento ou deverá voltar à prisão. A sobrinha do presidente George W. Bush foi detida na quarta-feira. De acordo com uma carta enviada ao juiz Reginald Whitehead, um funcionário da clínica onde ela se submetia à terapia viu Noelle portando pílulas que só podem ser vendidas sob prescrição médica. A carta não indicava de que medicamento se tratava. Whitehead enviou a filha do governador para a prisão por três dias. Noelle Bush já havia sido detida em janeiro em uma farmácia depois de supostamente ter tentado comprar um ansiolítico de nome Xanax com uma falsa receita médica. Um mês depois, ela foi encaminhada à clínica de tratamento antidrogas, com a possibilidade de seu delito ser indultado se ela completasse o tratamento.