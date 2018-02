Sobrinha de Bush é presa por não fazer tratamento antidrogas Noelle Bush, filha do governador da Flórida, Jeb Bush (irmão do presidente norte-americano, George W. Bush), foi presa nesta quarta-feira por não cumprir um tratamento antidrogas determinado por um tribunal. Ela foi sentenciada a três dias de prisão. Em janeiro, Noelle, de 24 anos, foi presa em uma farmácia ao tentar comprar o antidepressivo Xanax com uma receita médica falsificada. Ela foi admitida em um centro de tratamento de drogados em fevereiro, com a condição de que completasse o tratamento para que as acusações criminais fossem retiradas. Em e-mail enviado a jornalistas, Jeb Bush disse: "Minha família está entristecida em comunicar que nossa filha Noelle não cumpriu as condições de seu plano de tratamento contra drogas, determinado por um tribunal. Infelizmente, isso acontece com muitos indivíduos, mesmo quando eles continuam em sua jornada para uma recuperação plena. Nós amamos Noele, mas ela é adulta e eu espeito o papel dos tribunais em levar a cabo as políticas de tratamento contra drogas de nosso Estado".