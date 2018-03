Sobrinha de Bush é sentenciada a 10 dias de prisão A filha do governador da Flórida, Jeb Bush, foi levada algemada hoje depois que um juiz a sentenciou a 10 dias de prisão por violar as condições de seu tratamento contra o uso de drogas. Noelle Bush, de 25 anos, beijou sua tia Dorothy Koch antes de ser algemada por um policial. Seu pai, o governador, não estava presente ao tribunal. Antes de ouvir a sentença, a jovem disse ao juiz Reginald Whitehead: "Peço sinceramente desculpas pelo que ocorreu e prometo me portar bem no Centro para uma Vida sem Drogas", um centro de reabilitação penitenciária. O magistrado disse que a mandava para esta prisão porque estava a par das denúncias de que encontraram cocaína em seu poder no centro em que se submete a tratamento. O juiz disse estar decepcionado com ela, mas que lhe permitia permanecer no programa em vez de enviá-la ao sistema regular de justiça criminal. "Quero que tenha algum tempo para pensar e refletir sobre isto", disse. A sobrinha do presidente Bush está se submetendo a tratamento em Orlando como alternativa à prisão comum. Em uma declaração, o governador Jeb Bush admitiu que sua filha deve enfrentar as conseqüências de seus atos. "Todo pai de um filho viciado em drogas compreende que o longo caminho da recuperação nunca é fácil e que há muitos desafios em meio ao percurso", disse. "Este é um momento muito difícil para todos nós e rezo todos os dias para que nossa linda filha volte novamente a uma vida livre dos horrores" da intoxicação.