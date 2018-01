Sobrinha de Bush pode ir para prisão Noelle Bush, a filha do governador da Flórida, Jeb Bush, detida nesta terça-feira por falsificação de receita médica, "entrou e saiu durante anos" de centros de reabilitação para dependentes de drogas, afirma nesta quarta-feira o jornal Miami Herald. Segundo o diário, Noelle, que tem 24 anos e hoje começaria um novo trabalho, "ficou internada em uma clínica de desintoxicação de Atlanta pelo menos uma vez desde que o pai assumiu o governo". Nesta terça-feira, Jeb Bush foi acordado durante a noite por uma chamada telefônica que o avisava de que sua filha estava em uma delegacia de polícia de Tallahassee, capital da Flórida. "É um assunto privado. É muito difícil para nossa família", disse Bush ao comentar o "grave problema" de sua única filha mulher. No entanto, na Flórida, muitos tentam converter o assunto em um caso político, já que Bush havia prometido durante a campanha que o combate às drogas seria prioridade em seu governo, mas acabou cortando fundos para os programas de reabilitação de dependentes. Nesta quinta-feira, Noelle deve comparecer diante de um juiz para que a acusação contra ela - tentativa de obter "substâncias controladas (o antidepressivo Xanax)? com receita médica falsa - seja lida. A pena neste caso pode chegar a até cinco anos de cadeia.