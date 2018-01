Sobrinha de George Bush é presa Noelle Bush, 24 anos, filha do governador do estado norte-americano da Flórida, Jeb Bush, foi presa em Tallahasse e acusada de fraude com receita de medicamentos. A prisão aconteceu na terça-feira à noite em uma drogaria da rede Walgreens, onde Noelle Bush teria tentado comprar medidamentos com uma receita falsa. O governador, que é irmão do presidente George Bush, e sua mulher, Columba, divulgaram nota em que se dizem "profundamente tristes com o incidente" envolvendo a filha. "Este é um problema muito sério. Infelizmente, o abuso de substâncias é uma questão que atinge muitas famílias em nosso país", diz a nota. Jeb Bush pediu que o público e a imprensa "respeitem a privacidade" da família "durante esse momento difícil", para que ele possa ajudar a filha.