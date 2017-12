Sobrinho de Arafat deve receber hoje documentos médicos Nasser al-Kidwa, sobrinho de Yasser Arafat e representante da Palestina nas Nações Unidas, está sendo esperado nesta sexta-feira na França para receber os documentos médicos do líder palestino. O ministro da Defesa e das Relações Exteriores francês disse na manhã de hoje que não tem informações sobre a viagem. Mas Al-Kidwa confirmou na quinta-feira que viajaria à França. De acordo com a lei do país, somente parentes de Arafat podem ter acesso aos boletins médicos que revelam a causa de morte do líder palestino e tornar a informação pública.