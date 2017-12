Sobrinho de Arafat pode ter acesso a laudos médicos O sobrinho de Yasser Arafat, que pediu a investigação das causas da morte do líder palestino na França, pode, de acordo com a lei do país, ter acesso aos arquivos médicos de Arafat. Naser al-Kidua, sobrinho de Arafat e representante palestino nas Nações Unidas, teria acesso aos arquivos se desejasse, disse o porta-voz do sistema de saúde militar, general Christian Estripeau. Enquanto continuam os rumores de que Arafat foi envenenado, apesar das negativas nesse sentido, a França enfrenta crescentes pressões para publicar informações sobre as últimas semanas de vida do dirigente palestino no hospital militar onde foi internado. As autoridades francesas se negam a desrespeitar suas leis e revelar publicamente as causas da morte.