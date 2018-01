Sobrinho de Bob Kennedy é condenado por assassinato Michael Skakel, sobrinho do falecido Robert Kennedy, foi condenado hoje a 20 anos de prisão pelo assassinato de uma vizinha, cometido há 27 anos. O juiz John F. Kawanewsky Jr., da Corte Distrital de Norwalk, Connecticut, aplicou o dobro da pena mínima, embora o réu tenha cometido o crime quando era menor de idade. Skakel, hoje com 41 anos, e que poderá deixar a prisão dentro de 10 anos por bom comportamento, é filho de um irmão de Ethel Kennedy, a viúva de Robert Kennedy. Em 1975, Martha Moxley, então com 15 anos, apareceu morta no jardim de sua casa, com a cabeça golpeada por um taco de golfe. ?Gostaria de dizer que fui eu, desta forma a família Moxley poderia ter paz. Mas não estaria dizendo a verdade?, disse, em lágrimas, o condenado. Em janeiro deste ano, Skakel se entregou à Justiça, depois que uma investigação judicial realizada durante mais de um ano o acusou pelo assassinato da moça. Dorothy Moxley, a mãe de Martha, disse que desejava que Skakel ficasse um ano na prisão para cada um dos 27 anos "roubados" de sua filha.