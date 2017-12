Sobrinho de deputado do Fatah é seqüestrado em Gaza O sobrinho de Mohammed Dahlan, deputado pelo Fatah e "homem forte" na Faixa de Gaza, foi seqüestrado na noite de sábado por pessoas não identificadas, informaram neste domingo fontes de segurança palestinas. Ashraf Dahlan, de 25 anos, trabalha nos escritórios de Dahlan e foi raptado quando seguia de carro da localidade de Khan Yunes para a Cidade de Gaza, acrescentaram as fontes. Várias vezes, seguidores do Hamas acusaram Dahlan de colaborar com Israel e de ser um dos principais instigadores da atual escalada de violência entre o movimento e o Fatah. Também na noite de sábado, um membro das forças de segurança leais à Presidência da Autoridade Nacional Palestina (ANP) morreu num confronto armado entre membros do Hamas e do Fatah na região litorânea da Cidade de Gaza, apesar do novo cessar-fogo alcançado mais cedo entre ambas as partes. O Comitê Conjunto de Segurança, que agrupa membros de todas as facções palestinas, se reuniu neste domingo em Gaza para analisar a situação. A expectativa é que seja feito um chamado para que todos os reféns seqüestrados nos últimos dias sejam libertados. O órgão também pediu à população que denuncie episódios de violência que aconteçam nas ruas de Gaza e que avise às autoridades quando franco-atiradores ocuparem telhados e terraços de casas. Apesar dos últimos incidentes, as ruas de Gaza viviam neste domingo uma aparente calma.