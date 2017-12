Sobrinho do presidente do Peru é preso em Lima O sobrinho do presidente peruano, Alejandro Toledo, foi preso por acusações de ter drogado e estuprado uma mulher há dois anos. A detenção de Miguel Toledo - que ocorreu na terça-feira - é apenas o mais recente de uma extensa lista de escândalos a abalar o presidente do Peru em cinco anos de governo. O país terá eleições presidenciais em abril. Toledo deverá deixar o cargo em julho com um dos índices mais baixos de aprovação popular da história - hoje ele tem menos de 10%. Miguel Toledo foi preso no centro de Lima três meses após ter faltado a uma audiência no tribunal para tratar de denúncias de que ele e três outros homens drogaram e estupraram uma mulher em 2004. Enquanto esteve foragido, um grupo de mulheres espalhou cartazes na capital peruana com a foto dele e os dizeres "Acusado de estupro" e "Não permita a impunidade". O sobrinho do presidente admite ter mantido relações sexuais, mas afirma que o ato foi consensual. Alega não ter ido ao tribunal porque estava com infecção no ouvido. Os promotores pedem uma pena de prisão de seis anos.