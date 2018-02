Social-democracia vence eleições presidenciais na Áustria O veterano parlamentar Heinz Fischer derrotou sua rival, a ministra de Relações Exteriores Benita Ferrero-Waldner - apoiada pelo populista de direita Joerg Haider - nas eleições presidenciais deste domingo, que também indicaram a insatisfação dos austríacos com o atual governo do país, mostraram os primeiros resultados. Com 100% dos votos contados, Fischer obteve o apoio de pouco mais de 53% do eleitorado, enquanto a ministra Ferrero-Waldner obteve pouco menos de 48%. O apoio dado por Haider a Ferrero-Waldner - e as críticas públicas de seu adversário contra o líder direitista, cuja influência se estende aos neonazistas - deu um novo tempero novo à campanha que de outra forma seria monótona para a disputa do cargo representativo. (Na Áustria parlamentarista, quem governa de fato é o primeiro-ministro.) Aparentemente, o apoio dado por Haider a Ferrero-Waldner pode ter ajudado Fischer. Maria Vassilakou, do Partido Verde, disse que tal apoio "obviamente mobilizou os eleitores dos Verdes para darem seu apoio ao candidato social-democrata.