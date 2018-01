Social-democrata deve vencer em Portugal José Manuel Durao Barroso deve vencer as eleições para primeiro-ministro de Portugal segundo os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna divulgadas pelas tevês locais. Segundos as redes de televisão portuguesas, os social-democratas tem entre 40,1 e 43,9 por cento. O partido socialista fica com porcentuais entre 35,5 e 39,3.