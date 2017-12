Social-democratas sugerem possibilidade de coalizão com Merkel Líder do SPD, Martin Schulz, se reunirá com a chanceler alemã e com Horst Seehofer, dirigente do partido conservador bávaro CSU, aliado de Merkel, na próxima semana; partido hesita entre participar do governo ou se manter na oposição e forçar novas eleições