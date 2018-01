Social-democratas confirmam Schroeder como seu líder O chanceler Gerhard Schroeder foi confirmado hoje como líder dos social-democratas alemães, depois de ter recebido o apoio de 80,8% dos delegados na conferência nacional do partido. Os social-democratas elegem seu líder de dois em dois anos. O total do apoio obtido por Schroeder desta vez foi menor que os 88,6% de 2001. O chanceler enfrenta resistência dentro do próprio partido em seu esforço para cortar benefícios sociais e modificar as leis trabalhistas.