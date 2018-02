Conservadores de Merkel e social-democratas chegam a acordo para formar governo de coalizão

BERLIM - Os conservadores da chanceler alemã, Angela Merkel, e os social-democratas alcançaram um acordo para formar um governo de coalizão no país depois de muitas horas de negociações, informou nesta quarta-feira, 7, a direção do Partido Social-Democrata (SPD).

+ Social-democratas dizem ter avançado 95% em conversas de coalizão com Merkel

Em uma mensagem publicada nas redes sociais com uma foto do líder do partido, Martin Schulz, e outros negociadores do mesmo grupo sorrindo, eles afirmam: “Cansados, mas felizes. Há um acordo! Finalmente. Agora os detalhes finais estão sendo trabalhados no texto. Depois, os 35 negociadores do SPD irão avaliá-lo”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Extrema direita alemã cria time de futebol próprio no Parlamento

Algumas fontes próximas ao caso haviam citado um "grande acordo para um contrato de coalizão" entre as duas partes, confirmando assim as informações antecipadas por vários veículos de comunicação alemães.

Conservadores e social-democratas discordavam sobre a divisão do ministério, a reforma da saúde e a regulamentação dos contratos de trabalho temporários.

Relembre: Vitória de Merkel é ofuscada por avanço da ultradireita

Os social-democratas devem ocupar os ministérios importantes das Finanças e Relações Exteriores, segundo a imprensa, assim como o de Assuntos Sociais.

O compromisso, no entanto, ainda precisa passar por uma votação dos militantes do SPD de Martin Schulz, que deve ser realizada nas próximas semanas. O resultado da consulta, previsto para ser anunciado em março, é considerado incerto. / AFP e REUTERS