Socialista e conservador lideram pesquisa na França A principal candidata dos socialistas franceses, Segolene Rpyal, está empatada em uma pesquisa de intenção de voto com o ministro do Interior Nicolás Sarkozy, caso os dois venham a se enfrentar no primeiro turno das eleições presidenciais de abril do próximo ano. Três dias antes de o opositor Partido Socialista iniciar seu processo de escolha de seu candidato para as eleições presidenciais de 2007, uma pesquisa realizada pela empresa TNS-Sofres-Unilog indicou que tanto Royal como Sarkozy receberam um apoio de 34% dos entrevistados. O líder da ultradireita, Jean-Marie Le Pen, aparece com 13% dos votos na mesma sondagem. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas. A empresa não informou a margem de erro. Royal pediu nesta segunda-feira, 13, para que os membros do partido votem de "maneira maciça" nas primárias que serão realizadas até o final de semana para eleger o candidato presidencial socialista. Ela concorre com o ex-ministro das Finanças Dominique Strauss e com o ex-primeiro-ministro Laurent Fabius. Pesquisas internas indicaram que Royal conta com um forte apoio de seu partido.