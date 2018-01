Socialista lidera pesquisa para Presidência do Chile A candidata do Partido Socialista, Michelle Bachelet, lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile. A disputa, em 15 de janeiro, oporá Bachelet ao empresário conservador Sebastian Piñera. Bachelet aparece com 48,7%, contra 40% de Piñera. No primeiro turno, em 11 de dezembro, a médica pediatra Bachelet, de 54 anos, obteve 45.9% dos votos, contra 25.4% dados ao bilionário Piñera, de 56 anos. A pesquisa, com margem de erro de três pontos porcentuais, foi realizada pela Imaginación Consultores e publicada hoje pelos jornais El Mercurio e La Tercera. Uma pesquisa anterior, publicada pelo El Mercurio no final de dezembro, apontava para uma disputa mais acirrada: Bachelet tinha 42,5% e Piñera, 37,5%. Bachelet é candidata da Coalizão pela Democracia, de centro-esquerda, que tem governado o Chile desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet, de 1973 a 1990. Piñera, considerado um dos homens mais ricos do Chile, lidera a Aliança pelo Chile, uma coalizão de dois partidos conservadores. Os dois candidatos participarão hoje de um debate televisionado considerado decisivo para suas pretensões.