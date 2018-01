Socialistas lideram eleições na Espanha Apurados 30% dos votos das eleições na Espanha, os socialistas têm ampla vantagem, ultrapassando o favorito Partido Popular, do presidente José Maria Aznar, há oito anos no poder. O favoritismo do PP foi abalado com os ataques terroristas de 11 de março em Madri. Muitos eleitores acusaram o governo espanhol de ter provocado os ataques ao apoiar a invasão norte-americana do Iraque. O Partido Socialista, de José Luis Rodrígues Zapatero, lidera assim a disputa no pleito que deve renovar 350 deputados e um terço do Senado.