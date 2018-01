Socialistas querem mulher na cadeira presidencial da França A governadora da região de Poitot-Charentes, Segolene Royal, é a candidata preferida dos socialistas para as eleições presidenciais de 2007 na França, segundo pesquisa publicada neste domingo pelo semanário Le Journal du Dimanche. Segolene, esposa do líder do Partido Socialista (PS), François Hollande, é considerada por 50% dos simpatizantes socialistas como a melhor candidata para ocupar o Palácio do Eliseu. Atrás dela, estão o ex-primeiro-ministro Lionel Jospin (14%), Jack Lang e Bernard Kouchner (8%), Dominique Strauss-Kahn (7%), Laurent Fabius (5%), Martine Aubry e François Hollande (3%), segundo uma pesquisa realizada pelo instituto Ifop. De acordo com a enquete, a legisladora do departamento (província) de Deux-Sévres ganhou 21 pontos percentuais em cinco meses, entre dezembro e maio. O PS, que ainda não escolheu seu candidato para o Palácio do Eliseu, deve realizar uma eleição interna no segundo semestre.