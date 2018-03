Socialistas saem na frente nas eleições húngaras A coalizão de centro-direita do governo húngaro estava a caminho da derrota hoje, no primeiro turno das eleições que determinarão qual o partido que encaminhará a Hungria à União Européia. Com mais de 90% dos votos contados, os socialistas - o principal partido de oposição - estavam pouco à frente da coalizão liderada pelo primeiro-ministro Viktor Orban, ambos com pouco mais de 40% dos votos. Os liberais apareciam com cerca de 5%. O novo governo húngaro não deverá ser decidido pelos resultados de hoje. Um segundo turno entre os três primeiros candidatos será realizado no próximo dia 21.