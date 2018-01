Socialistas vencem 1º turno das eleições em Paris Pela primeira vez em mais de cem anos, os socialistas venceram nesta madrugada o primeiro turno das eleições municipais da França. De acordo com informações divulgadas pelos institutos de pesquisa, o candidato socialista Bertrand Delanoë obteve 32% dos votos, ante o gaullista Philippe Séguin, do partido de direita Reunião para a República, que conseguiu 25%. Uma vitória socialista em Paris seria um resultado amargo para o presidente Jacques Chirac, que foi prefeito desta cidade entre 1977 e 1995. Apenas no segundo turno haverá uma definição do pleito, quando serão eleitos os 163 conselheiros parisienses, que, no próximo dia 25m se reúnem para escolher o novo prefeito.