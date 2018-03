Socialistas vencem 1º turno de eleições na Hungria O Partido Socialista (MSZP), no governo, ganhou por uma estreita margem o primeiro turno das eleições legislativas realizadas na Hungria, segundo a apuração final dos votos publicada nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Eleições. O MSZP, do primeiro-ministro, Ferenc Gyurcsány, conseguiu 43,21% dos votos. O maior partido de oposição conservadora, o Fidesz, obteve 42,03%. No segundo turno, no próximo dia 23, os mais de 8 milhões de húngaros com direito a voto deverão decidir qual destes dois agrupamentos formará o novo governo. Segundo os dados publicados hoje, a participação nas urnas no primeiro turno foi de 67,83%. Entre os partidos que se apresentaram, além do MSZP e o Fidesz, dois conseguiram vagas no Parlamento húngaro: a Aliança de Democratas Livres, liberal, com 6,5% dos votos, e o conservador nacionalista Fórum Democrático, com 5,04%. A assembléia húngara tem 386 representantes, dos quais 176 são eleitos nas circunscrições individuais, enquanto os restantes são escolhidos com base nos votos emitidos em listas regionais e nacionais.