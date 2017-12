Socialistas vencem eleições em Marrocos A União Socialista de Forças Populares (USFP), do primeiro-ministro Abderraman Yusufi, foi o partido mais votado nas eleições de sexta-feira no Marrocos e deve ficar com 44 cadeiras no Parlamento, informou neste domingo o Ministério do Interior. Em segundo ficou o partido nacionalista Istiqlal, com 43 cadeiras, enquanto o Partido Justiça e Desenvolvimento, a única formação fundamentalista que concorreu às eleições, ficou em terceiro - junto aos centristas da Reagrupação Nacional dos Independentes -, com 38 cadeiras.